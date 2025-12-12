news_header_top
Общество 12 декабря 2025 12:14

В России предложили вновь сделать выходным День Конституции РФ

Сергей Шахрай в 2017 году
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В России нужно вновь сделать День Конституции РФ, 12 декабря, выходным – именно в этот день в 1993 году был принят Основной закон страны. Об этом заявил один из авторов Конституции – ученый-правовед, доктор юридических наук Сергей Шахрай, сообщает издание «Абзац».

По мнению бывшего вице-премьера РФ, это одна из самых важных дат в истории российского государства.

«Я за то, чтобы вернуть [выходной день]. Потому что у нас в традиции российской, если событие большое, а принятие Конституции РФ – событие огромное, должен быть выходной. Обязательно», – подчеркнул Сергей Шахрай.

С 1994 по 2004 год 12 декабря было праздничным нерабочим днем. Затем выходной был отменен.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации.

