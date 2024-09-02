В России предложили увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от заработка родителя

Увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка родителя и установить минимальный размер пособия на уровне 100% от детского прожиточного минимума в регионе проживания. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Проект закона уже направили на отзыв в Правительство РФ, говорится в сообщении партии.

Как отметили депутаты, сейчас женщины, когда сидят в декрете, получают только около 40% от своего прежнего заработка. А если молодая мама не работала или ее зарплата была небольшой, то женщина может рассчитывать вообще на «минималку» - 9 227 рублей.

Для решения демографической проблемы парламентарии предлагают повысить пособие до выше озвученных показателей. Они отметили, что россияне реально зарабатывают от 30 до 60 тыс. рублей. Как следствие, их «декретные» составляют 15-25 тысяч.

«Необходимо повышать благополучие российских семей. Мы будем бороться за эти изменения в осеннюю сессию», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в России предложили в День знаний дать выходной родителям школьников.