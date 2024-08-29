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Общество 29 августа 2024 12:02

В России предложили в День знаний дать выходной родителям школьников

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В России предложили сделать выходным День знаний для родителей школьников. Такой законопроект внесли 29 августа в Госдуму, сообщает 1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

«День знаний — выходной для родителей школьников. Такой законопроект внесли сегодня в Госдуму вместе с нашим лидером Сергеем Мироновым и коллегой по фракции Яной Лантратовой», - пишет парламентарий в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что 1 сентября является одним из главных дней для каждого родителя.

«Буквально семейный праздник. Особенно для тех, кто отправляет ребёнка первый раз в первый класс. Детям важно быть рядом с родителями на линейке», - подчеркивает спикер.

По словам депутата, выходной предлагают дать всем родителям школьников с сохранением зарплаты.

«Семьи должны быть вместе в такой день!», - добавил замруководителя фракции.

#выходной день #1 сентября #день знаний #законопроект
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