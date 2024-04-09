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В России предложили создать министерство по патриотическому воспитанию
В России предложили создать новое министерство, которое будет отвечать за молодежную политику и патриотическое воспитание. Причем ведомство может появиться уже после 7 мая, то есть чуть позже после инаугурации президента Владимира Путина и формирования новой структуры федеральных органов власти, пишут «Ведомости».
Как рассказал собеседник издания, идею о создании такого министерства подняли давно. Его хотят создать после реорганизации Минпросвещения. В этом случае часть его полномочий перейдет к Минобрнауки, а часть – в «патриотическое» министерство. Основой для нового ведомства станет Росмолодежь.
При этом в пресс-службе Минобрнауки заявили, что «не располагают информацией» о создании нового ведомства.
Ранее сообщалось, что в России предложили полностью запретить продажу вейпов. Как рассказали авторы разработанного законопроекта, в стране уже действует ряд ограничений насчет таких устройств, однако их легко обходят, и подростки продолжают курить «электронки». При этом вред для организма от таких вещей не меньше, чем от обычных сигарет (и речь здесь как про никатиновые, так и безникатиновые жидкости). Вопреки всему этому, вейпы до сих пор рекламируют как альтернативу обычным сигаретам, отметили инициаторы.
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