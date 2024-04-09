В России предложили полностью запретить продажу вейпов - проект закона разработан

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Парламентарии сразу нескольких партий (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди») разработали проект закона, который полностью запрещает розничную продажу в стране вейпов (как никотиновых, так и безникотиновых).

Как рассказал депутат и один из инициаторов законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР), сейчас парламентарии собирают подписи и консультируются насчет документа. С его слов, скоро законопроект внесут в Госдуму, пишет ТАСС.

Инициаторы обратили внимание на то, что количество подростков, которые курят вейпы, в начале 2023 года увеличилось в 10 раз с 2011-го. По данным парламентариев, вейпинг позиционируют как безопасную альтернативу сигаретам, но в действительности это устройство вредит здоровью не меньше, причем как самому курильщику, так и окружающим его людям. Доктора даже говорят о таком заболевании, как вейп-ассоциированное повреждение легких, похожее симптомами на пневмонию. И стоит отметить, что у курящих «электронки» тоже появляется зависимость от никотина, пояснили авторы.

Они также подчеркнули, что безникотиновые вейп-жидкости тоже вредны, потому что в их составе есть глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Вдыхая все эти вещи, человек провоцирует различные заболевания в легких.

Конечно, в России уже действует ряд ограничений относительно вейпов, но, по словам депутатов, их легко обходят и несовершеннолетние по-прежнему покупают вейпы.

В связи с этим, они предлагают полностью запретить продавать вейпы в России, подчеркнув, что сохранение здоровья нации гораздо важнее потери доходов федерального бюджета. Причем за пресечением нелегального оборота таких устройств проследят правоохранители, отметили инициаторы законопроекта.