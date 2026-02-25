В России предложили составить каталог региональных образов и орнаментов

В России предложили создать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов в разрезе населенных пунктов. С такой инициативой выступила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, состоявшемся в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Правительства Подмосковья.

По мнению автора идеи, подобный документ станет своего рода «шпаргалкой» для застройщиков при разработке проектной документации.

В работе по подготовке каталога под эгидой Национального центра смогут принять участие представители профессионального сообщества архитекторов и градостроителей регионов и муниципалитетов, добавила она.

Предложение главного архитектора Подмосковья поддержал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Формируемые базы знаний будут бесценными методическими рекомендациями для застройщиков. Подобные каталоги надо разработать по разным направлениям», – выразил уверенность он.