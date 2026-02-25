news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 25 февраля 2026 20:35

В России предложили составить каталог региональных образов и орнаментов

Читайте нас в
Телеграм

В России предложили создать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов в разрезе населенных пунктов. С такой инициативой выступила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, состоявшемся в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Правительства Подмосковья.

По мнению автора идеи, подобный документ станет своего рода «шпаргалкой» для застройщиков при разработке проектной документации.

В работе по подготовке каталога под эгидой Национального центра смогут принять участие представители профессионального сообщества архитекторов и градостроителей регионов и муниципалитетов, добавила она.

Предложение главного архитектора Подмосковья поддержал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Формируемые базы знаний будут бесценными методическими рекомендациями для застройщиков. Подобные каталоги надо разработать по разным направлениям», – выразил уверенность он.

читайте также
Фешен-журналист Регина Яфарова: «Татарский орнамент смело можно показывать всему миру»
Фешен-журналист Регина Яфарова: «Татарский орнамент смело можно показывать всему миру»
#архитектура
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

24 февраля 2026
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026