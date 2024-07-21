Фешен-журналист Регина Яфарова: «Татарский орнамент смело можно показывать всему миру»

Фото предоставлено Р. Яфаровой

«Можно же сшить женский камзол, простеганный татарским узором, который надела бы Ким Кардашьян»

Регина, давайте сразу задам вопрос, от ответа на который зависит, есть ли предмет у нашего разговора. Может ли в принципе одежда с татарскими элементами — узорами, орнаментами и так далее — быть интересной кому-то, кроме татар? Заслуживает ли она внимания остального мира?

Это отличный вопрос, я сама как раз недавно над ним думала и могу сказать, что да, абсолютно заслуживает.

Когда я только начинала всем этим интересоваться, я стала ходить в нашу Национальную библиотеку, и выяснилось, что доступной литературы по теме очень мало. Я рассказала об этом своим друзьям-знакомым, и у мамы моей подруги обнаружилась очень старая книга, где были нарисованы все татарские орнаменты. Вообще все, которые существуют.

И вот тогда я поняла, что это огромное крутое наследие, которое у нас почему-то не транслируют и не переваривают на современный лад. То есть можно же сшить, допустим, женский камзол, простеганный татарским узором, который могла бы надеть, условно, Ким Кардашьян или другой мировой ньюсмейкер. Тимоти Шаламе в казакине, почему нет. Где татарская Balenciaga? Вы знаете какие-то причины, по которым эти люди не могут это надеть? Мне кажется, могут, и тогда всё, это разлетится.

Я считаю, что татарский орнамент, татарские аксессуары, которых очень много, вполне могут претендовать на то, чтобы быть показанными всему миру.

То есть Ким Кардашьян не надевает это только потому, что не видит?

Да, мне кажется, она не знает. Хотя у нас есть бренды, которые уже создали то, что можно показать миру. Наверное, она просто не знает. Не только она, кто угодно из тех, кто сейчас на пике. Например, сестры Олсен. Они и раньше были популярны, но сейчас они популярны в мире моды благодаря своему бренду The Row. И на пике своей популярности в начале 2000-х они носили очень много этники — какие-то туники и так далее. Это же имеет прямое отношение к татарскому стилю, к национальному татарскому коду. Так что почему нет?

Но вот Ирина Шейк частично татарка, и она, в отличие от Кардашьян, наверное, все-таки знает татарский стиль, но, тем не менее, такие вещи не носит.

А вот я не уверена, что она знает. Шейк ведь достаточно рано уехала за границу (в 2005 году, – прим. Т-и). В то время ничего такого вокруг нее, скорее всего, не было. То есть тут важен вопрос популярности брендов, точнее их продвижения.

И это уже перетекает в другую тему — отсутствия индустрии. Вот с этого, на самом деле, нужно начинать: в Казани и в целом в Татарстане нет модной индустрии. Рождающей и притягивающей множество дизайнеров со своим культурным кодом (не скажу, что у нас их нет, — есть, но мало), фотографов, видеографов, менеджеров, моделей, блогеров и так далее. Если бы были менеджеры, которые имели бы связи с модными ньюсмейкерами, то, наверное, все было бы возможно.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Индустрии у нас нет, но есть сегмент выше среднего – «татарский люкс»

А такая индустрия возможна в российском городе с населением 1,3 миллиона человек?

Во Владивостоке же она возможна (население — 600 тыс. человек, – прим. Т-и). Я брала интервью у основательницы бренда SO Love Ольги Соловьевой, которая делает узорный трикотаж с татарским орнаментом. Она рассказывала, что во Владивостоке есть модное комьюнити из дизайнеров, фотографов, визажистов. И они друг другу помогают, причем, насколько я понимаю, на безвозмездной основе. А тот, кто заведует этим комьюнити, периодически привлекает спонсоров.

В Казани тоже должно быть такое комьюнити, дизайнеры должны объединяться, чтобы создавать что-то классное, помогать друг другу и формировать индустрию. Сейчас этого нет, каждый просто сам за себя. Кстати, некоторые из них по какой-то непонятной мне причине высокомерны и не умеют быть благодарными. Кого-то я поддерживала в своих соцсетях, хвалила их прекрасные изделия, а потом сталкивалась с игнором. Особенно задевает, когда ты одной из первых обнаружила дизайнера, начала о ней рассказывать, а когда просишь показать и рассказать об изделиях, она тебя игнорирует. А потом приезжает московский блогер, и этот дизайнер бежит показывать ему свою мастерскую и разливается соловьем. Мне такое отношение непонятно.

Возвращаясь к индустрии. Как минимум один ее сегмент, кажется, все-таки есть — пошив одежды для жен чиновников и некоторых чиновниц, таких как Ирада Аюпова.

Да, есть бренды, которые шьют на заказ для этой категории. Наверное, это сегмент выше среднего и его можно назвать «татарский люкс». Если у тебя есть деньги, сошьют всё, что ты хочешь, в этом стиле. Есть, например, бренд Buro Banu, шьющий изделия для состоятельных людей, они делают красивую одежду с историческими отсылками к татарскому костюму и, в принципе, они подиумные, их не стыдно показать миру. То же самое могу сказать о бренде Lusi, которые делают потрясающий татарский узор на органзе, очень красивые стеганые кафтаны, украшения, похожие на чулпы (накосники), но при этом это еще и цепь для очков, и нагрудное украшение, и украшение, которое можно прицепить к шапочке на голове, — и вот, пожалуйста, родилось что-то новое.

Но в целом у наших дизайнеров, шьющих для этой категории, нет своего культурного кода, и они кулуарные и не представлены в концепт-сторе.

Мне, кстати (как и многим, наверное), очень нравится то, что носит Ирада Аюпова и как она это делает. И платья ее, и изю... Она и в непубличные дни может прийти в обычном классическом платье, но при этом в платке или с сережками с орнаментом. Она все это поддерживает и транслирует, как человек, который постоянно на виду. Она такой популяризатор, делающий это с удовольствием. Когда на Казанском кинофестивале спрашиваешь у Ирады Хафизяновны о ее очередном красиво вышитом платье, она всегда с удовольствием рассказывает, что это, почему и так далее.

Еще могу отметить Джаннат Мингазову, которая достаточно часто в своих образах поддерживает татарских дизайнеров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не хотите с кем-то скрещиваться, хотите отдельно? Хорошо, но тогда попробуйте создать что-то столь же грандиозное»

К Мингазовой, точнее к ее фешен-ифтарам еще вернемся. А пока скажите: вещи, о которых мы говорим, то есть татарские наряды, адаптированные под современность, непопулярны у казанской молодежи, так?

Так.

Но, с другой стороны, молодежь ведь везде космополитична. Я был в некоторых постсоветских странах, там молодые люди тоже вроде как не носят национальное.

Но, например, казахи и грузины носят.

Именно молодежь?

Да. Может быть, я наблюдаю какой-то определенный пласт молодежи в Казахстане, но я знаю, что там носят, причем у них есть бренды, которые уже вышли на мировой уровень. Как и в Узбекистане. Хотя там больше про свой узбекский орнамент, который они активно используют на современный лад. Почему-то в Татарстане так не могут.

Это к вопросу, который я тоже хотела бы затронуть: почему у нас так неохотно идут на коллаборации. Как я узнала о тех же узбекских брендах? Два совершенно потрясающих бренда, LALI и Azukar Moreno, я обнаружила в Казани, куда они приезжали с показами на Modest Fashion и на «Этно-fashion фестиваль». Показ LALI был настолько крутой, что сразу стало совершенно очевидно, кто здесь фаворит и что, к сожалению, это не бренд из Татарстана. Я не говорю сейчас, что наши плохие, просто тот показ был грандиозный.

И здесь у меня возникает такая мысль: почему наши дизайнеры не создают коллаборации, например, с теми же узбекскими дизайнерами? Может быть, скрестив два орнамента, получилось бы создать что-то совершенно новое? Возможно, мне скажут — не хотим мы с кем-то там скрещиваться, мы хотим отдельно. Хорошо, давайте отдельно, но тогда попробуйте создать что-то столь же грандиозное.

Коллаборации вообще отличная тема. Их ведь можно создавать не только с такими же этническими дизайнерами, а с кем угодно. Наш Султан Салиев периодически придумывает, например, этническую коллекцию, а следующая у него абсолютно не про этнику. Даже с ним можно делать коллаборации. Почему этого не происходит, я не знаю.

Может быть, просто не хватает идей. Я уже говорила, что в библиотеках про татарский костюм практически ничего нет, а если есть, то очень кратко. В интернете нет тем более. Но как-то раз я через коллег попала в Институт истории имени Марджани, и оказалось, что там есть совершенно потрясающий каталог, изданный несколько лет назад, буквально несколько экземпляров. В нем вся история всего костюмного комплекса татар, причем разных - крымских, кряшен и так далее. Обычным людям этот каталог недоступен. И если, допустим, какой-то молодой дизайнер хочет что-то создать, ему нужно изучить, как это выглядело исторически, какие были орнаменты или, допустим, чулпы, а такой возможности у него нет. И это проблема.

В этом плане я очень хотела бы, чтобы реализовался проект издания цифрового каталога, о котором говорит этнограф и специалист по татарскому костюму Дина Гатина-Шафикова. Где были бы собраны все исторически достоверные костюмы, чтобы любой человек мог зайти на сайт и посмотреть, как это выглядело.

«Позиция дизайнеров понятна: ручная дизайнерская работа не может стоить дешево» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Человек думает: я не могу позволить себе сапоги за 30 тысяч, пойду куплю обычные»

Почему все-таки молодежь не носит татарскую одежду? Потому что это дорого?

В том числе. Возьмем обычную среднестатистическую молодежь, не только татарскую. Может ли обычный студент или студентка позволить себе кроссовки Balenciaga за 150 тысяч? Я думаю, нет. Так же, наверное, и с татарскими брендами. Есть, например, очень красивые пиджаки с татарским орнаментом за 37 тысяч. Как думаете, кто может себе это позволить?

А они сшиты на молодежь?

А сейчас же нет такого, что вот это для молодежи, а это для взрослого поколения, это для мужчин, а это для женщин. Грани давно стерты. И я сейчас говорю об абсолютно любом человеке, который хочет выглядеть хоть немного стильно, модно и быть сопричастным своей этнике.

Да, есть платки, есть аксессуары — сережки, броши и так далее, которые стоят очень недорого, их может позволить себе каждый человек. Но: вот купила себе обычная девушка что-то из этого, и у нее возникает желание купить что-то поинтереснее. Тот же пиджак или сапожки ручной работы с кожаной мозаикой за 30 тысяч. Понятно, что ручная работа, тем более из кожи, не может стоить дешево.

Но, с другой стороны, эта недоступность отдаляет людей от этники. Человек думает: я не могу позволить себе сапоги за 30 тысяч, пойду куплю обычные. Ну и все, так и забывается эта история.

Я много с кем об этом говорила. Позиция дизайнеров понятна: ручная дизайнерская работа не может стоить дешево. К тому же, почти все заметные люди на этом рынке (их, наверное, около десяти), которые уже нашли свой код, которые считаются крутыми за пределами Казани, - они добились всего сами, без помощи от спонсоров или государства. Они сами в это вкладывались, запускали бренды на свои деньги и на свой страх и риск.

Но я также говорю с обычными людьми, своими знакомыми, друзьями, и они говорят: ну почему это так дорого стоит, это же какой-то кошмар, я не могу это купить! И их я тоже понимаю. И тут мы опять возвращаемся к вопросу отсутствия индустрии, в частности большой конкурентной среды среди дизайнеров. Если бы было больше таких мастеров, наверное, у кого-то нашлись бы сапожки и за 15 тысяч. Но поскольку конкурентов особо нет, то вот такое у нас ценообразование.

«Ты можешь застать там тысячу единомышленниц в одном месте и увидеть совершенно разный спектр людей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Fashion Iftar интересен и мне, человеку, который не имеет отношения к религии»

– Fashion-ифтары — что они, по-вашему, дают?

- На мой взгляд, это очень крутая история, которая объединяет больше тысячи единомышленниц. Я воспринимаю это как одновременно религиозное и светское мероприятие. То есть оно интересно и мне, человеку, который не имеет отношения к религии. Первый раз я ходила на него как журналист и тот, кто интересуется модой. Fashion-ифтар интересен тем, что ты можешь застать эту кучу единомышленниц в одном месте и увидеть там совершенно разный спектр людей.

Там есть дресс-код, каждый год определенная тема мероприятия и определенный цвет. Кто-то очень сильно старается, подбирая лук, и это видно. Кто-то даже специально шьет. А кто-то не парится и приходит максимально «не в струю». Условно, сказали в зеленом, она пришла в белом. Там можно увидеть девушек в туфлях Yves Saint Laurent и с сумкой Gucci, есть и такие. А однажды я общалась с девушкой, пришедшей в белом платье, похожем на свадебное. Она сказала, что сшила его сама, потому что занимается тем, что шьет платья девушкам для никаха.

И кстати, вот именно на этом мероприятии этники особо не видно. Там нет на нее акцента, акцент только на цвет, и, в принципе, всё, других ограничений нет. И мне кажется, что это сплетение религиозного и модного комьюнити, созданное Джаннат Мингазовой, где девушки могут и посмотреть друг на друга, и пообщаться, и поделиться тем, где они достают эту одежду, подходящую под определение «скромная мода», - это круто. И это отдельный пласт, который существует в Казани, когда объединяются религиозное и модное комьюнити. Это и прикольно, и круто, и, я считаю, имеет полное право на существование.

Тем более что модных событий в Казани в целом немного. Могу отметить те же Modest Fashion в рамках KazanForum, «Этно-fashion фестиваль» и фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении». На них привозят дизайнеров из разных краев, и спасибо за то, что мы можем их увидеть.

И еще в прошлом году впервые было интересное событие - модный перформанс Энже Дусаевой на тему «Татарская женщина сегодня - кто она». Такого еще никто не делал. Там женщины в костюмах казанских дизайнеров валялись по полу, прыгали, скакали и так далее. Мыли пол трикотажной юбкой с орнаментом, мне было больно на это смотреть (смеется).

- А нет в Fashion Iftar противоречия между вот этим заявленным «modest» и тем, как дорого-богато самовыражаются некоторые люди?

- Тут есть такой момент: допустим, заявили какой-то цвет в качестве дресс-кода, и ты просто находишь, что у тебя есть для этого в гардеробе, или что-то докупаешь. Понятно, достаток у всех разный, и у кого-то, может быть, была сумка Yves Saint Laurent нужного цвета, и она просто взяла ее и пошла. Там же нет такого, что если у тебя нет сумки Gucci, то мы тебя не пустим.

- Вы сами как туда одеваетесь?

- Стараюсь соблюдать оговоренный цвет, а в остальном, наверное, как-то нейтрально и на современный лад.