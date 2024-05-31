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В России предложили сократить рабочий день из-за жары
В Госдуму внесут проект закона о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. Об этом сообщил автор документа и депутат Борис Чернышов, чьи слова приводит РИА Новости.
Спикер отметил, что Роспотребнадзор ранее уже рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары, однако предложение ведомства носит только рекомендательный характер. Причем, как показали опросы, более 50% работодателей данные рекомендации не выполняют. Закон же в случае одобрения обяжет исполнять такую норму, объяснил Чернышов.
Согласно предложенному законопроекту, работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день на 1 час, если температура достигла 28,5 градуса, на 2 часа – при температуре от 29 градусов и на 4 часа, если столбики термометров достигли 30,5 градуса.
Поправки могут внести в статью 92 ТК РФ. Их цель – защитить работника от воздействия повышенных температур и сохранить благоприятные условия труда.
Ранее сообщалось, что в Госдуму вносят проект закона о полном запрете вейпов в России.
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