В России предложили сократить рабочий день из-за жары

В Госдуму внесут проект закона о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. Об этом сообщил автор документа и депутат Борис Чернышов, чьи слова приводит РИА Новости.

Спикер отметил, что Роспотребнадзор ранее уже рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары, однако предложение ведомства носит только рекомендательный характер. Причем, как показали опросы, более 50% работодателей данные рекомендации не выполняют. Закон же в случае одобрения обяжет исполнять такую норму, объяснил Чернышов.

Согласно предложенному законопроекту, работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день на 1 час, если температура достигла 28,5 градуса, на 2 часа – при температуре от 29 градусов и на 4 часа, если столбики термометров достигли 30,5 градуса.

Поправки могут внести в статью 92 ТК РФ. Их цель – защитить работника от воздействия повышенных температур и сохранить благоприятные условия труда.

Ранее сообщалось, что в Госдуму вносят проект закона о полном запрете вейпов в России.