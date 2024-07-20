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В России предложили разрешить депутатам носить оружие
Депутатам предложили разрешить носить боевое огнестрельное оружие. С такой инициативой выступили, учитывая возможные провокации и особое внимания, в том числе врагов, в отношении парламентариев. Инициатором предложения стал член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев, пишет РИА «Новости».
Спикер подчеркнул, что разрешение на ношение оружия для депутатов – это вопрос безопасности. Он также напомнил, что недавно в Росгвардии предлагали разрешить носить оружие руководству ЦБ РФ.
Уточняется, что речь идет о боевом оружии, которое могут носить только правоохранители.
Хамзаев объяснил, что не все депутаты могут нанять личных охранников, а меры предосторожности им тоже необходимы.
Еще он считает, что депутаты обязательно должны сдавать нормы ГТО и проходить курсы оказания первой медпомощи.
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