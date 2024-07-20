В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь за 500 м от пляжей. Об этом рассказал один парламентариев палаты Султан Хамзаев («Единая Россия»), чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые россияне отдыхают на пляжах в нетрезвом состоянии. Высокая температура, солнце и «плюс» «градусы внутри человеческого организма» вызывает чудовищный риск для здоровья, подчеркнул спикер.

Именно поэтому в Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на пляжах, а также рядом с такими местами отдыха.

Причем речь идет о запрете всех видов алкоголя, в том числе, пива.

Депутат также напомнил, что, согласно российскому законодательству, в РФ нельзя находится в алкогольном опьянении в общественных местах. При этом разрешение на продажу алкоголя в таких местах противоречит этому закону, отметил Хамзаев.