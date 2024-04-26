В России предложили ограничить продажу алкоголя после 7 вечера

В России стоит ограничить часы продажи алкоголя. Период, в который разрешена его покупка, стоит установить по примеру СССР — с 11.00 до 19.00. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился общественный деятель Владимир Михайлов.

По его мнению, ограничение поможет уменьшить количество спиртного, потребляемого россиянами. Так, например, сейчас они могут зайти в магазин по пути с работы домой и, если захочется, успеть отправиться за повторной порцией.

«В результате перепил, утром болит голова. Поэтому я за то, чтобы продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Рано или поздно, но мы к этому придем», — уверен собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продавать алкоголь с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.