В России предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продавать алкоголь с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Как сообщил парламентарий в своем телеграм-канале, такая мера поможет снизить губительное влияние таких напитков на общественный порядок.

«Предложил Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни «майских» праздников в регионах России: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Данные ограничения помогут сократить пагубное влияние алкоголя на общественный порядок в праздничные дни, предотвратить рост числа преступлений. А тем страждущим, кто не может обойтись без алкоголя, будет доступна возможность закупиться до праздников», - написал Хамзавев в посте.

Он также выразил уверенность в том, что данное ограничение защитит человеческое здоровье.

В качестве аргументов он привел данные, согласно которым в майские праздники каждый год растет число водителей, ездящих пьяными за рулем, количество травм и отравлений по вине алкоголя, а также в целом ухудшается криминогенная обстановка.

Еще спикер привел комментарий министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В прошлом году тот заявлял, что с начала майских праздников в России выросло число травм и отравлений. Значительная часть инцидентов была связана с употреблением алкоголя. Помимо этого, МЧС России ранее фиксировало рост возгораний в этот период почти на 30%.

Паламентарий подчеркнул, что, согласно действующим законам, запрещена продажа алкоголя лишь в определенных местах и во время проведения ряда событий, но в российском законодательстве нет спецограничений на праздничные даты.

«Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население. Ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории. Некоторые субъекты - Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области, некоторые другие — ежегодно вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в праздничные дни», - пишет Хамзаев.

Он также обратил внимание на то, что в России всего 89 регионов и не все власти субъектов успевают «работать на опережение» по предотвращению нежелательных последствий и сокращению преступлений по вине алкоголя.