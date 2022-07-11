Россия может ограничить объем дизтоплива для продажи иностранцам

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предложила ограничить до 50 литров объем продажи иностранцам дизельного топлива. Соответствующее письмо было направлено Премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это решение было принято в ответ на нарушения договоренностей о транзите грузов в Калининград со стороны Литвы и Евросоюза.

«Бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 литров. А за топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских», — уточняется в письме.

Члены ассоциации заметили, что в России дизельное топливо сегодня стоит около 54 рублей за литр, а в Евросоюзе при переводе на российскую валюту — более 130 рублей.

По их мнению, пользуясь низкими ценами на российском рынке, европейские перевозчики загружают в баки по тысяче и более литров.