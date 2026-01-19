news_header_top
Руc Тат
Общество 19 января 2026 15:48

В России предложили лишать прав за ксеноновые фары и нештатные глушители

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ужесточить наказания за ряд нарушений Правил дорожного движения, включая ксеноновые фары, мигающие стоп-сигналы и измененные выхлопные системы. Соответствующее обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву направил вице-президент НАС Антон Шапарин, пишет Autonews.ru.

В НАС уверены, что ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы угрожают безопасности движения из-за яркого света, который мешает водителям пользоваться зеркалами заднего вида.

В свою очередь доработанные глушители вызывают чрезмерное шумовое загрязнение и неприятный запах, а также увеличивают выбросы вредных веществ в атмосферу.

На данный момент за такие нарушения полагается штраф в размере 500 рублей, который в Национальном автомобильном союзе считают совершенно недостаточным.

Шапарин напомнил, что практика минимального наказания за подобные нарушения основана на решении Верховного суда РФ, вынесенном еще в 2019 году.

В этом контексте авторы инициативы предложили увеличить штраф в 60 раз, до 30 тыс. рублей, и ввести возможность лишения прав за такие нарушения ПДД.

«Данная мера позволит существенно повысить комфорт и безопасность добропорядочных участников дорожного движения», – выразил уверенность Антон Шапарин.

На данный момент ксеноновые фары в России разрешены, но только если их установил производитель. Любые лампы и комплекты, купленные в магазине и отличающиеся по конструкции и/или характеристикам от заводских, использовать нельзя.

