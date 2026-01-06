В России с 9 января начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых автомобилях

Автовладельцев с 9 января смогут штрафовать за нарушение правил тонировки на всех транспортных средствах, включая временно ввезенные на территорию России. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он напомнил, что 29 декабря 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №526-ФЗ о внесении изменений в статью 12.5 КоАП РФ, который вступит в силу 9 января. По словам Машарова, поправки будут распространяться на все автомобили, передвигающиеся по дорогам страны.

«С 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», – пояснил он в беседе с РИА Новости.

Машаров уточнил, что несоответствующая нормам тонировка выявляется с помощью средств технического диагностирования. При этом размер штрафа за нарушение правил останется прежним – 500 рублей, поскольку изменения затрагивают только формулировку нормы.

Также Машаров напомнил, что эксплуатация транспортного средства в РФ запрещена, если светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол составляет менее 70%, а для автомобилей с броневой защитой – менее 60%.