Минюст объявил Земфиру* и Дмитрия Гудкова* иноагентами

Рок-певицу Земфиру*, политика Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*, математика, эксперта по выборам Сергея Шпилькина* и других признали иностранными агентами. Список новых имен, включенных в реестр иноагентов, опубликован на сайте министерства, всего в нем восемь имен.

Иноагентами также признаны: Также в реестр иноагентов внесены: основательница центра «Насилию.нет»** Анна Ривина*, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева*, автоэксперт Сергей Асланян*, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева*.

Про Земфиру* говорится, что она «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Гудков* попал в список, так как «призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Напомним, до этого последний раз список иноагентов пополнялся на прошлой неделе – в него внесли в том числе блогера Николая Соболева*, ранее иноагентом стал лидер группы Little Big Илья Прусикин* и другие.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом

**Включен в реестр иноагентов