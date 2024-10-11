В России появится еще один памятник Сталину

В Вологде установят памятник советскому государственному деятелю Иосифу Сталину. Такое решение принято в связи с «запросом общественности», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», – написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/filimonov_official

По словам губернатора, монумент будет установлен на территории дома-музея, где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах.

«При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею», – отметил Филимонов.

В августе этого года памятник советскому вождю появился в Красноярском крае. Также памятники Сталину в России можно встретить в публичных местах в Москве, Владимире, Сочи, Новочеркасске, Нижнем Новгороде, Аткарске, Мирном и других российских городах, и поселках.

Сталин был фактическим правителем СССР на протяжении без малого 30 лет. На этот период отечественной истории пришлись индустриализация, Победа в Великой Отечественной войне, а также репрессии и депортации народов.