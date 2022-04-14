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Здоровье
14 апреля 2022  12:18

В России появится единый регистр доноров костного мозга

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В России создадут федеральный регистр учета доноров костного мозга, который позволит медикам находить добровольцев по всей стране. Об этом Правительство России сообщает в своем Telegram.
 
За создание и развитие такой базы будет отвечать Федеральное медико-биологическое агентство. Запуск регистра станет началом разработки единой государственной системы донорства костного мозга и стволовых клеток для лечения пациентов с онкологией.
 
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, предложенный Кабмином, который предполагает совершенствование донорской системы в целом. Так, документом предлагается предоставить добровольцам право на материальную помощь, бесплатное медицинское обследование, лечение и реабилитацию. 

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, как татарстанцы могут пополнить регистр доноров.

#донорство #онкология #Правительство РФ
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