В России появится единый регистр доноров костного мозга

В России создадут федеральный регистр учета доноров костного мозга, который позволит медикам находить добровольцев по всей стране. Об этом Правительство России сообщает в своем Telegram.



За создание и развитие такой базы будет отвечать Федеральное медико-биологическое агентство. Запуск регистра станет началом разработки единой государственной системы донорства костного мозга и стволовых клеток для лечения пациентов с онкологией.



Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, предложенный Кабмином, который предполагает совершенствование донорской системы в целом. Так, документом предлагается предоставить добровольцам право на материальную помощь, бесплатное медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, как татарстанцы могут пополнить регистр доноров.