Костный мозг спасает жизни: как татарстанцы могут пополнить Национальный регистр доноров

Донорство костного мозга — это возможность спасти жизнь своего «генетического близнеца». Операцию по пересадке костного мозга могут назначить пациентам с лейкозом, анемией, иммунодефицитом и другими тяжелыми заболеваниями. К трансплантации прибегают, когда остальные методы лечения не сработали. Поэтому для многих пациентов пересадка — последний шанс.

Фото предоставлено KazanExpress

Донора костного мозга подбирают в специальных регистрах по признаку тканевой совместимости с больным. Найти донора очень непросто. В российских регистрах хранятся данные более 170 тыс. человек, но этого недостаточно, чтобы закрыть потребность в трансплантациях костного мозга для пациентов страны с численностью населения более 145 млн человек — нужно как минимум раза в три больше доноров. Для сравнения: Национальный регистр доноров костного мозга в Германии с населением 83 млн человек содержит данные о 10 млн доноров.

Количество доноров крови в России растет, но не так быстро, как хотелось бы. Если к донорству крови у нас уже как-то привыкли, то донорство костного мозга по-прежнему остается для большинства россиян чем-то из ряда вон выходящим. Одна из причин — страхи и мифы, которые годами живут в головах людей.

Фото предоставлено KazanExpress

Чтобы развеять ложные представления о том, что такое трансплантация костного мозга, на прошлой неделе в офисе KazanExpress в Иннополисе прочитали лекцию о донорстве. Сдать биоматериал и пополнить Национальный регистр доноров костного мозга мог любой желающий.

Инициатором мероприятия стал один из сотрудников компании — руководитель отдела видеоконтента Ильнур Набиуллин. Не так давно молодой человек решил добавить свое имя в регистр. Бумаги о прохождении типирования (это исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость) увидели его коллеги и заинтересовались. После обсуждения с руководством решили провести лекцию о пересадке костного мозга и пройти типирование прямо в офисе компании.

Лекцию прочитала координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Людмила Геранина.

Фото предоставлено KazanExpress

«К сожалению, 80% населения продолжают считать, что костный мозг — это спинномозговая жидкость, а донор костного мозга после сдачи материала с большой долей вероятности сядет в инвалидную коляску. Для большинства это такая страшная процедура, при которой человек героически жертвует своей жизнью во благо кого-то», — рассказала лектор.

На самом деле для донора процедура забора клеток не представляет опасности. Рисков практически нет, более того, есть даже польза, ведь донор перед сдачей материала обязан пройти детальное обследование и провериться на наличие инфекционных и аутоиммунных патологий.

Работники Приволжского регистра доноров костного мозга и волонтеры-медики Казанского федерального университета приехали в офис KazanExpress, чтобы помочь всем желающим сдать мазок и попасть в базу регистра. Процедура довольно простая, занимает не более десяти минут, большая часть из которых уходит на заполнение анкеты.

Фото предоставлено KazanExpress

После завершения всех формальностей нужно взять специальные ватные палочки, провести ими за обеими щеками, подсушить в течение минуты и упаковать в конверт. Образцы буккального эпителия отправят в NGS-лабораторию «Русфонда» в КФУ — это пока единственная лаборатория в России, которая способна типировать методом NGS до 25 тыс. потенциальных доноров костного мозга в год.

«Я услышала об этой акции от коллег и задумалась. Если у тебя появляется возможность спасти чью-то жизнь, ее нельзя упускать. Тем более что вероятность найти подходящего донора очень низкая, и чем больше людей будет в регистре, тем лучше. Если однажды мне позвонят и спросят, готова ли я спасти кому-то жизнь, я с радостью это сделаю. Мне кажется, это придаст какой-то особый смысл моей жизни, это бесценная возможность», — поделилась своими эмоциями после прохождения типирования специалист по внутренним коммуникациям KazanExpress Евгения Урманова.

Девушка призналась, что раньше слова о пересадке костного мозга ее пугали, но теперь она боится только одного: что ей позвонят с просьбой стать донором, но она не сможет этого сделать по состоянию здоровья.

Фото предоставлено KazanExpress

Заместитель генерального директора KazanExpress по коммуникациям Ксения Лукичева также сдала мазок и стала добровольцем. По ее словам, это вторая попытка попасть в реестр. Два года назад Ксения вместе с друзьями уже проходила типирование. Все получили ответ, а ее данные затерялись. Поэтому она с радостью поддержала желание сотрудников провести эту акцию.

«Людей, которые работают в современных компаниях, волнует не только зарплата. Им важно быть причастными к чему-то хорошему, к чему-то большему. Лично у меня в голове нет никаких мифов о донорстве костного мозга. Я всегда считала, что, если ты можешь сделать что-то хорошее для других, ты должен это сделать», — отметила Ксения Лукичева.

Фото: предоставлено KazanExpress

Присоединиться к Национальному РДКМ можно в любой момент. В Татарстане есть два способа это сделать: сдать кровь на типирование в РКБ, ДРКБ или одном из офисов «Инвитро» либо сдать буккальный эпителий — мазок из полости рта. Донором может быть любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, весом не менее 50 килограммов, без серьезных заболеваний и с искренним желанием спасти чью-то жизнь.

Сдать буккальный эпителий можно даже в домашних условиях. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте Национального РДКМ. В течение месяца после этого заявителю заказным письмом отправят конверт с анкетой потенциального донора, двумя палочками для взятия образца и подробной инструкцией. После взятия мазка нужно будет просто отправить палочки и документы «Почтой России» по указанному адресу. Отправка для потенциального донора бесплатна.