В России появится должность IT-омбудсмена

До конца 2021 года в России может появиться должность IT-омбудсмена. Об этом сегодня на полях форума Kazan Digital Week заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Думаю, что до конца года», — отметил министр, отвечая на вопрос о сроках введения новой должности.

По его словам, конкретные кандидатуры пока не обсуждались. «Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру», — подчеркнул глава ведомства.

Форум Kazan Digital Week 2021 проводится с 21 по 24 сентября в смешанном формате. Участие в мероприятиях принимают правительства РТ и РФ, а также авторитетные ученые и признанные эксперты в области цифровых интеллектуальных технологий. В этом году на более чем 300 секциях международного выставочного центра «Казань Экспо» будут работать свыше 600 спикеров.

Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Kazan Digital Week-2021 является важнейшим событием Года науки и технологий, о чем сообщало ИА «Татар-информ».