Мишустин: Kazan Digital Week — одно из важных событий Года науки и технологий

Kazan Digital Week-2021 является важнейшим событием Года науки и технологий, объявленного по инициативе Президента России, сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обращаясь к участникам форума по видеосвязи.

«Уже второй год форум собирает экспертов, будущих и настоящих лидеров цифровой трансформации в государственном управлении и бизнесе. Дает возможность обсудить значимые вопросы развития высоких технологий, сверить часы по уже реализуемым проектам и наметить перспективные направления сотрудничества», — сказал Мишустин.

Он выразил уверенность в том, что решения, принятые на полях форума, будут способствовать развитию IT-сферы в России.

Премьер подчеркнул, что не случайно Kazan Digital Week проходит именно в Казани, ведь здесь сконцентрированы учебные заведения, высокотехнологичные производства, технопарки, территории опережающего развития.

«Благодаря форуму республика может поделиться своим опытом развития IT-индустрии», — убежден Мишустин.

Он напомнил, что в 2020 году в татарстанском Иннополисе обсуждался первый пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный по поручению Президента РФ Владимира Путина.

По словам Мишустина, за последний год около 7 тыс. компаний воспользовались льготами по страховым взносам, более 1 тыс. организаций — преференциями по налогу на прибыль, а еще 3 тыс. смогли сэкономить благодаря льготным условиям по НДС.

«В компаниях, которые воспользовались государственной поддержкой, заработная плата сотрудников выше. Кроме того, за последний год количество аккредитованных компаний в России выросло, как и число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения», — рассказал Председатель Правительства РФ.

Он обратил внимание на то, что Правительство уже утвердило второй пакет решений для ускоренного развития в сфере высоких технологий: около 60 мер поддержки по различным направлениям.

Также премьер подчеркнул, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена.

«Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», — считает Мишустин.

Он также сказал, что российское Правительство намерено продвигать новейшие российские разработки за рубежом и продолжать повышать привлекательность России как места для работы высококвалифицированных специалистов IT-сектора, которые в настоящее время трудятся за границей.

Премьер подчеркнул, что в целом Президент России Владимир Путин обозначил цифровую трансформацию как одну из национальных целей развития.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной страной для IT- индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам», — сказал Премьер-министр, принимая участие в форуме в режиме видеоконференции.

Форум Kazan Digital Week-2021 проводится с 21 по 24 сентября в смешанном формате. Участие в мероприятии принимают руководители Правительства РТ и РФ, а также авторитетные ученые и признанные эксперты в области цифровых интеллектуальных технологий. В этом году на более чем 100 секциях Международного выставочного центра «Казань Экспо» будет работать свыше 600 спикеров.