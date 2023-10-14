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В России появился новый профессиональный праздник – День психолога
В России появился еще один профессиональный праздник – День психолога, который будут отмечать 22 ноября. Распоряжение, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации.
«В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», – говорится в пояснительной записке к документу.
Всего в сфере оказания психологической помощи населению в стране на сегодняшний день работают свыше 7 млн человек. Ранее День психолога в России неофициально отмечался 22 ноября. Учредить новый праздник Президента России Владимира Путина попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в сфере науки и образования, состоявшегося 1 декабря 2022 года. Глава государства поручил Кабмину разработать и представить предложения.
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