В России может появиться новый профессиональный праздник — День психолога

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России разработать и представить предложения об установлении в России нового профессионального праздника — Дня психолога. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога», — отмечается в тексте документа.

Поручение дано по итогам встречи с молодыми учеными, состоявшейся 1 декабря прошлого года. Его необходимо исполнить до 30 июня текущего года, ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас День психолога в России неофициально отмечается 22 ноября. Именно в этот день в 1994 году состоялось первое заседание Российского психологического общества. При этом оно является не лишенной корней организацией, а преемником Общества психологов СССР (1957–1994) и Психологического общества, состоящего при Императорском Московском университете (1885–1922).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил изучить ситуацию с системной работой по лечению ПТСР у военных.