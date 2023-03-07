Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России может появиться новый профессиональный праздник — День психолога
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России разработать и представить предложения об установлении в России нового профессионального праздника — Дня психолога. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога», — отмечается в тексте документа.
Поручение дано по итогам встречи с молодыми учеными, состоявшейся 1 декабря прошлого года. Его необходимо исполнить до 30 июня текущего года, ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил изучить ситуацию с системной работой по лечению ПТСР у военных.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»