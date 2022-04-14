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Ру Тат
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Общество
14 апреля 2022  23:26

В России появились два новых национальных туристских маршрута

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В России появились два новых национальных туристских маршрута, которые располагаются в Ивановской и Вологодской областях. Такое решение было принято на заседании экспертного совета при Ростуризме, сообщает пресс-служба АТОР.

Данный статус получили маршрут «Жемчужины Русского Севера», проходящий по направлению Вологда—Семенково—Кириллов, и «Ивановские манеры». Оба маршрута рассчитаны на два дня.

Как рассказали в АТОР, специалистам презентовали еще три маршрута-кандидата — от Марий Эл, Свердловской и Смоленской областей,— однако их отправили на доработку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на программу туристического кешбэка за поездки по России Правительство направит еще 3,5 млрд рублей.

#ростуризм #маршруты #путешествия
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