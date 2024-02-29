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Политика 29 февраля 2024 13:34

В России построят 150 новых школ, чтобы убрать третью смену

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В России построят 150 новых школ, чтобы убрать третью смену
Фото: kremlin.ru

В российских городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, будет дополнительно построено в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию.

«Придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов», — заявил лидер страны.

Владимир Путин назвал очень важной темой бурный рост многих крупных городов. В связи с этим лидер страны отметил большую нагрузку и на социальную сферу. Также растет число школьников, которые учатся во вторую и третью смену.

«Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать», — сказал он.

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#Послание Президента-2024
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