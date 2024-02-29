Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России построят 150 новых школ, чтобы убрать третью смену
В российских городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, будет дополнительно построено в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию.
«Придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов», — заявил лидер страны.
Владимир Путин назвал очень важной темой бурный рост многих крупных городов. В связи с этим лидер страны отметил большую нагрузку и на социальную сферу. Также растет число школьников, которые учатся во вторую и третью смену.
«Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать», — сказал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»