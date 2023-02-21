В России поставлены на боевое дежурство новые стратегические комплексы

Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом он сообщил сегодня в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», – сказал Президент.

Стратегические ядерные силы России (СЯС России) — обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных силах РФ, имеющих в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.

Напомним, что также в ходе церемонии он обратился к Минобороны и «Росатому» и заявил, что им «нужно быть готовыми» к испытаниям ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что первой на такой шаг Россия не пойдет, но проведет испытания, если это сделают США.