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В России поставлены на боевое дежурство новые стратегические комплексы
Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом он сообщил сегодня в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», – сказал Президент.
Стратегические ядерные силы России (СЯС России) — обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных силах РФ, имеющих в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.
Напомним, что также в ходе церемонии он обратился к Минобороны и «Росатому» и заявил, что им «нужно быть готовыми» к испытаниям ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что первой на такой шаг Россия не пойдет, но проведет испытания, если это сделают США.
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