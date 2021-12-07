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Ру Тат
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Здоровье
7 декабря 2021  15:37

В России полностью привились от коронавируса почти 65 млн человек

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Полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 65 млн россиян — это более 62% от численности взрослого населения. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Среди граждан старше 60 лет привиты 61,7%. Вакцина для детей внесена в список жизненно важных препаратов», — говорится в телеграм-канале Кабмина.

О необходимости нарастить темпы вакцинации на совещании с членами Правительства РФ заявил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19. 

#коронавирус #Михаил Мурашко #массовая вакцинация
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