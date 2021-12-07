В России полностью привились от коронавируса почти 65 млн человек

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 65 млн россиян — это более 62% от численности взрослого населения. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Среди граждан старше 60 лет привиты 61,7%. Вакцина для детей внесена в список жизненно важных препаратов», — говорится в телеграм-канале Кабмина.

О необходимости нарастить темпы вакцинации на совещании с членами Правительства РФ заявил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19.