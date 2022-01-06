В России подтвердились 15 316 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в России выявлены 15 316 случаев коронавирусной инфекции, выписаны почти 23 тыс. выздоровевших пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего зараженных за день обнаружено в Москве — 2357, Санкт-Петербурге — 1286, а также Московской области — 742. В общей сложности новые случаи подтвердились в 85 регионах страны.

Наименьший прирост зараженных зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0%, Тыве — 0,03%, а также Калмыкии и ЯНАО — 0,04%.

В Татарстане за прошедшие сутки выявлен 91 случай заражения Covid-19.