За сутки коронавирусом заболел 91 житель Татарстана

В Татарстане за сутки выявлен 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрирован 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию на сегодня – 43 261 случай», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остаются 7 тыс. жителей с признаками ОРВИ или контактных с Covid-больными.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что за сутки 28 человек госпитализированы с Covid-19, 63 татарстанца получают лечение на дому.