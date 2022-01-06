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Ру Тат
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Здоровье
6 января 2022  10:30
Эвелина Киселёва

За сутки коронавирусом заболел 91 житель Татарстана

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В Татарстане за сутки выявлен 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрирован 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию на сегодня  – 43 261 случай»,  – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остаются 7 тыс. жителей с признаками ОРВИ или контактных с Covid-больными.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что за сутки 28 человек госпитализированы с Covid-19, 63 татарстанца получают лечение на дому.

#коронавирус
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