В России подорожали авиаперелеты эконом-классом, но подешевели поездки в плацкарте

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За прошедший месяц в России сразу на 10,8% выросли цены на авиаперелеты эконом-классом. О ценах на разные виды транспорта в стране говорится в докладе Росстата за октябрь 2023 года.

В целом услуги в данной сфере с сентября 2023 года подорожали на 3,74%. Помимо авиаперевозок стоимость поездок выросла в метро — на 7,2%, на комбинированный билет для проезда в городском общественном транспорте — на 4,4%, в пригородном поезде — на 3,7%. Услуги такси за месяц увеличились в цене на 1,8%. В то же время на 1,9-5,9% подешевел проезд в купейных и плацкартных вагонах.

Если сравнить показатели с октябрем 2022 года, то в целом услуги пассажирского транспорта в стране подорожали на 16,93%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году жителей Татарстана ожидают льготные авиабилеты по 22 направлениям.