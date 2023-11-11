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В России подорожали авиаперелеты эконом-классом, но подешевели поездки в плацкарте
За прошедший месяц в России сразу на 10,8% выросли цены на авиаперелеты эконом-классом. О ценах на разные виды транспорта в стране говорится в докладе Росстата за октябрь 2023 года.
В целом услуги в данной сфере с сентября 2023 года подорожали на 3,74%. Помимо авиаперевозок стоимость поездок выросла в метро — на 7,2%, на комбинированный билет для проезда в городском общественном транспорте — на 4,4%, в пригородном поезде — на 3,7%. Услуги такси за месяц увеличились в цене на 1,8%. В то же время на 1,9-5,9% подешевел проезд в купейных и плацкартных вагонах.
Если сравнить показатели с октябрем 2022 года, то в целом услуги пассажирского транспорта в стране подорожали на 16,93%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году жителей Татарстана ожидают льготные авиабилеты по 22 направлениям.
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