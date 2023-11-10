Татарстанцы смогут приобрести дешевые билеты по 22 авианаправлениям в 2024 году

Утвержден перечень субсидированных маршрутов на 2024 год. Татарстанцы смогут приобрести дешевые билеты по 22 авианаправлениям.

Так, из Казани субсидируются авиарейсы в Нальчик, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Тобольск и Томск.

Из Нижнекамска по льготному тарифу можно будет улететь в Новый Уренгой, Сургут, Тобольск и Тюмень.

Субсидируемые рейсы будут выполняться из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

Кроме того, льготные авиамаршруты запланированы из Горно-Алтайска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Нарьян-Мара и Сыктывкара в Казань, из Минеральных Вод и Нижневартовска – в Нижнекамск.

По информации Росавиации, всего 235 межрегиональных маршрутов, минуя московский авиаузел, будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году в рамках реализации постановления Правительства РФ.