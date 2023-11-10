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Татарстанцы смогут приобрести дешевые билеты по 22 авианаправлениям в 2024 году
Утвержден перечень субсидированных маршрутов на 2024 год. Татарстанцы смогут приобрести дешевые билеты по 22 авианаправлениям.
Так, из Казани субсидируются авиарейсы в Нальчик, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Тобольск и Томск.
Из Нижнекамска по льготному тарифу можно будет улететь в Новый Уренгой, Сургут, Тобольск и Тюмень.
Субсидируемые рейсы будут выполняться из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.
Кроме того, льготные авиамаршруты запланированы из Горно-Алтайска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Нарьян-Мара и Сыктывкара в Казань, из Минеральных Вод и Нижневартовска – в Нижнекамск.
По информации Росавиации, всего 235 межрегиональных маршрутов, минуя московский авиаузел, будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году в рамках реализации постановления Правительства РФ.
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