В России подготовлен комплекс мер для обеспечения авиакомпаний запчастями

Минтранс совместно с Минпромторгом подготовили комплекс специальных мероприятий для обеспечения российских компаний авиазапчастями, заявил во время выступления в Госдуме замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

«Комплекс мероприятий по обеспечению запчастями вместе с Минпромторгом России подготовлен», — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний заявил о том, что в условиях санкций РФ будет наращивать импортозамещение.

Президент отметил, что после 2014 года такая работа уже была проделана в сфере сельского хозяйства. Сейчас же Россия займется развитием собственной авиации, строительством самолетов и развитием аэродромной сети.

Ограничения со стороны стран Запада были ужесточены после объявления о начале российской специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.