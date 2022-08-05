В России побит апрельский антирекорд по числу заразившихся Covid-19 за сутки

В России за сутки подтвердилось 18 555 новых пациентов с коронавирусом. Таких цифр в стране не регистрировалось с 1 апреля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Накануне число новых случаев было почти на 1,5 тыс. меньше — 17 126. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 18 672 422 случая коронавируса.

Чуть выше оказалось и число летальных исходов — 47 против 44 днем ранее. Растет и число выздоровевших — 9 817 против 9 752 в предыдущие сутки.

Число госпитализаций же, наоборот, снизилось на 0,5% — до 1906.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые с начала июля в Татарстане скончался пациент с коронавирусной инфекцией.