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В России по итогам «Цифрового диктанта» определят индекс цифровой грамотности населения
Во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября пройдет акция «Цифровой диктант». К участию приглашаются и жители Татарстана. По итогам акции организаторы определят индекс цифровой грамотности населения страны.
Акция пройдет на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф для нескольких возрастных групп: детей 7-13 лет, подростков 14-17 лет, взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование включает четыре блока – цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность и новые технологии.
16 сентября, после завершения акции, участники смогут пройти работу над ошибками на сайте проекта. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.
В прошлом году в акции приняли участие более 919 тыс. человек со всей страны, сообщает Минцифры РФ. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День программиста в России пройдет диктант по информационным технологиям «IT-диктант».
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