В России по итогам «Цифрового диктанта» определят индекс цифровой грамотности населения

Во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября пройдет акция «Цифровой диктант». К участию приглашаются и жители Татарстана. По итогам акции организаторы определят индекс цифровой грамотности населения страны.

Акция пройдет на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф для нескольких возрастных групп: детей 7-13 лет, подростков 14-17 лет, взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование включает четыре блока – цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность и новые технологии.

16 сентября, после завершения акции, участники смогут пройти работу над ошибками на сайте проекта. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

В прошлом году в акции приняли участие более 919 тыс. человек со всей страны, сообщает Минцифры РФ. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День программиста в России пройдет диктант по информационным технологиям «IT-диктант».

