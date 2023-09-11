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Татарстанцев приглашают на IT-диктант, который пройдет в День программиста
13 сентября, в День программиста, в России пройдет диктант по информационным технологиям «IT-диктант». В этом году он состоится в шестой раз.
В диктанте 32 вопроса по восьми направлениям развития цифровых компетенций, все предложенные тестовые задания разного уровня сложности – от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков работы в социальных сетях и защите личных данных, сообщили в Минцифры РТ.
Диктант содержит несколько уровней, добавляют в ведомстве. Так, есть уровень для учеников начальной школы (1-4 класс) и стандартное тестирование. Для знающих тему предлагается пройти уровень «pro версия».
К участию приглашаются все желающие. IT-диктант будет проходить в онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. В 2022 году IT-диктант собрал более 230 тысяч участников.
Прошедшие тестирование смогут получить объективную оценку своих цифровых навыков. Срез баллов поможет понять, какие знания стоит подтянуть.
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