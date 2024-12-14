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В России планируют запретить скидки на алкоголь
В России рассматривают возможность запрета скидок на алкогольную продукцию. Проработкой инициативы займутся Минздрав, Минфин и другие профильные ведомства, следует из распоряжения Правительства.
Ожидается, что меры, необходимые для ввода ограничения, будут предложены в с срок до 15 января 2025 года и изучены Правительством в рамках концепции сокращения алкоголя в стране, которая включает почти 30 пунктов.
Согласно документу, появившемуся на официальном портале правовой информации, концепция предполагает развитие системы адаптации и ресоциализации людей с алкогольной зависимостью, повышение доступности медпомощи, в целом создание условий, способствующих снижению потребления алкоголя, и другие меры.
Одним из результатов реализации плана станет расширение практики раннего выявления людей с зависимостью и своевременного реагирования, профилактики.
Кроме того, планируется ужесточение административных мер в этой области. Специалисты в том числе изучат региональный опыт по ограничению часов розничной продажи крепких алкогольных напитков.
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