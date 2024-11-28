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В регионе РФ продажу алкоголя ограничили двумя часами в день
Депутаты Заксобрания Вологодской области приняли закон об ограничении времени продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
За данное решение проголосовали 25 народных избранников, против высказались лишь двое, один парламентарий воздержался
Отныне на территории области приобрести алкогольную продукцию в будние дни можно в течение двух часов – с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни данное правило действовать не будет.
Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин раскритиковал данную инициативу, усомнившись в эффективности подобных мер.
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