В регионе РФ продажу алкоголя ограничили двумя часами в день

Депутаты Заксобрания Вологодской области приняли закон об ограничении времени продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За данное решение проголосовали 25 народных избранников, против высказались лишь двое, один парламентарий воздержался

Отныне на территории области приобрести алкогольную продукцию в будние дни можно в течение двух часов – с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни данное правило действовать не будет.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин раскритиковал данную инициативу, усомнившись в эффективности подобных мер.