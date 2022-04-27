В России планируют выдать льготных кредитов для IT не менее, чем на 54,5 млрд рублей

Правительство запустило программу льготных займов для системообразующих организаций в IT-сфере. По оценке Минфина объем выданных кредитов может составить не менее 54, 5 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Предприятия смогут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. Для отдельной компании доступен лимит в 10 млрд рублей, для группы предприятий – 30 млрд рублей. Срок кредитования – 12 месяцев.

Такая мера поддержки будет действовать до конца 2022 года. Из резервного фонда правительства уже выделено 3 млрд рублей.

Программа поддержки – это часть комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях внешних санкций, которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, чтобы поддержать компании, разрабатывающие отечественные IT-решения.

Ранее на портале Госуслуг начался прием заявок на получение отсрочки от армии для айтишников возрасте от 18 до 27 лет, о чем сообщал «Татар-информ».