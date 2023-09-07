В России планируют ввести единые правила для работы аттракционов

В России планируют ужесточить контроль за работой и техническим состоянием аттракционов. Единые правила будут закреплены на законодательном уровне, сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения Правительства к соответствующему законопроекту.

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — отметили на это в пресс-службе Кабмина.

Кроме того, закон установит полномочия органов государственной власти в этой сфере и стандарт регионального контроля в отношении эксплуатации и состояния таких конструкций.

Главная цель составителей проекта — снижение аварийности аттракционов, так как эта сфера сейчас недостаточно контролируется государством.

«По сути, покупая зачастую недешевые билеты, родители на свой страх и риск отправляют кататься на них детей. Но родители должны быть уверены, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает», — заявил изданию член президиума «Союза отцов», аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют ужесточить контроль за состоянием аттракционов.