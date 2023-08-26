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В Татарстане хотят ужесточить контроль за состоянием аттракционов
Руководство Татарстана собирается ужесточить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Проект постановления Кабмина РТ подготовило республиканское Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Изменения предполагается внести в положение №2. После этого индикатором риска нарушения требований для контроля безопасности будет считаться увеличение на 20% и более за год количества аттракционов, регистрация которых приостановлена.
Большее внимание будет уделяться и жалобам граждан. Наличие двух и более обращений от жителей республики или организаций о ненадлежащем качестве оказания услуг также станет рассматриваться как индикатор риска.
На данный момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, завершиться она должна 1 сентября.
Региональные власти получили право осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в конце декабря 2022 года. Соответствующее положение было утверждено в феврале 2023-го.
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