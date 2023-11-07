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В России планируют организовать постоянный контроль за состоянием домов
В России предложили ввести постоянный контроль за состоянием домов. Это позволит вносить корректировки в график ремонта, а также исключать из него «развалины», которые не подлежат восстановлению. Об этом со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ сообщают «Известия».
Законопроект о контрольных проверках, осмотрах и мониторинге состояния зданий уже прошел первое чтение и готовится ко второму.
Проводить техобследование домов планируют перед формированием графиков работ. Это поможет обратить внимание на наиболее изношенные участки и ремонтировать их в первую очередь. Соответственно, повысится срок службы жилья.
Дополнительно проверки помогут выявить дома, которым требуется неотложный внеплановый ремонт либо наоборот — выявить, что ремонтировать здание бесполезно и нужно признать его аварийным.
Как отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, не все аварийные дома включаются в списки. Часть из них регионы пытаются отремонтировать.
«Но латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги преступно», — уверен политик.
Принятие поправок поможет предотвратить бездумную трату средств на «поддержание развалин», уверен он.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в дома, не соответствующие современным требованиям.
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