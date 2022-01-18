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Строительство
18 января 2022  00:08

Путин поручил внимательно следить за расселением граждан из аварийного жилья

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Президент Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в дома, не соответствующие современным требованиям, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте московского Кремля. 

«Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“ принять меры по недопущению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к качеству жилых помещений», — говорится в документе. 

Согласно второму поручению, нельзя допускать включения аварийных домов в региональные программы капремонта. Ответственными назначены Премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад об исполнении поручений должен быть представлен до 1 апреля. 

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». Среди ключевых задач последнего сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

#Владимир Путин #поручение #аварийное жилье
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