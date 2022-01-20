В России планируется ввести учет домашних животных

Упоминание о кошках, собаках и других домашних питомцах планируется внести в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, Минсельхоз подготовит необходимые поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Он был внесен Правительством страны в Госдуму еще в ноябре 2021 года, но в нынешней редакции касается только сельскохозяйственных животных.

«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений Президента [России Владимира Путина] по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», — сказано в ответе Минсельхоза депутату, который ранее обратился с вопросом к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — подчеркнул Бурматов в беседе с изданием.

По мнению депутата, отсутствие в России учета домашних питомцев не дает вступить в силу многим нормам закона «Об ответственном обращении с животными». «По закону „О ветеринарии“ всё это должно работать еще с 2015-го. Поэтому мне кажется, что за семь лет мы заслужили <…>, чтобы это было реализовано», — уточнил он.

Сейчас новый законопроект включает список из 14 видов сельскохозяйственных животных. В перечне присутствуют, в частности, коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы и рыбы. Поправки о домашних животных должны быть внесены ко второму чтению документа. Первое чтение в нижней палате парламента состоится уже 26 января.

Ранее законопроект об обязательной регистрации домашних животных предполагал направить в Госдуму Татарстан, о чем сообщало ИА «Татар-информ».