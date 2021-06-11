Татарстан направит в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Татарстанские депутаты направят в Госдуму законопроект, связанный с изменениями в федеральном законе об ответственном обращении с животными. Документом устанавливается обязательная регистрация домашних животных. Соответствующую законодательную инициативу поддержали сегодня парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Зачастую обитание животных без владельцев на улицах городов и других населенных пунктов — следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам. В связи с этим в статью федерального закона предлагается внести изменение, устанавливающее обязательную регистрацию животных. Это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами», — уверен зампредседателя Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Кроме того, законопроектом предлагается установить норматив количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме.

Более того, для обеспечения безопасности населения законопроектом предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

По словам Хадеева, согласно действующему федеральному закону выпущенные на прежние места обитания животные без владельцев с неснимаемыми или несмываемыми метками повторному отлову не подлежат. Однако профилактический период вакцинации от бешенства составляет только 12 месяцев, и такие животные нуждаются в повторной процедуре. В связи с этим в законопроекте предлагается исключить из статьи федерального закона положение, предусматривающее запрет отлова животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, добавил депутат.

Он отметил, что по федеральному закону животные без владельцев подлежат отлову и передаче в приюты, которые могут быть государственными и муниципальными, а также частными. Вместе с тем во многих субъектах Федерации приюты для животных еще не созданы, поскольку для этого требуется значительное количество времени и финансовых средств.

В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность содержания отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных. Действие указанного положения предлагается установить до 1 января 2026 года.

Депутаты Госсовета Татарстана разработали законопроект по внесению изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».