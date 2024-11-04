В России падает популярность ТЦ

Россияне стали реже посещать торговые центры, отдавая все большее предпочтение онлайн-магазинам. За год посещаемость ТЦ снизилась на 4%, пишет «Коммерсант».

Зачастую число посетителей растет во время «Черной пятницы», но в текущем году существенного эффекта от распродаж не ожидается.

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева считает, что ТЦ и в дальнейшем будут терять клиентов из-за роста популярности онлайн-магазинов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025-м рискуют обанкротиться около 200 торговых центров. Причина – рост кредитной нагрузки в связи с высокой ключевой ставкой.