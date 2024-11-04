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В России падает популярность ТЦ
Россияне стали реже посещать торговые центры, отдавая все большее предпочтение онлайн-магазинам. За год посещаемость ТЦ снизилась на 4%, пишет «Коммерсант».
Зачастую число посетителей растет во время «Черной пятницы», но в текущем году существенного эффекта от распродаж не ожидается.
Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева считает, что ТЦ и в дальнейшем будут терять клиентов из-за роста популярности онлайн-магазинов.
Ранее сообщалось, что в России в 2025-м рискуют обанкротиться около 200 торговых центров. Причина – рост кредитной нагрузки в связи с высокой ключевой ставкой.
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