Около 200 ТЦ в России рискуют стать банкротами в 2025-м

В России в 2025-м рискуют обанкротиться около 200 торговых центров. Причина – рост кредитной нагрузки в связи с высокой ключевой ставкой, пишет «Коммерсант».

Союз торгцентров (СТЦ) уже попросил российского министра экономики Максима Решетникова ввести преференции по кредитам для владельцев торговой недвижимости, а именно субсидировать кредитные ставки (снизить их до 7–10%), а также реструктуризировать займы с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет.

Также СТЦ предлагает пересмотреть условия по заключенным кредитам с плавающей ставкой.

В Союзе подчеркнули, что после того, как ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых, давление на торговые центры возросло. Многим объектам стало тяжело поддерживать финансовую стабильность при таких высоких процентных ставках.

По словам консультантов, больше 50% портфеля торговой недвижимости, заложенной в ключевых российских банках, уже в зоне риска: долг ТЦ равен 80% стоимости их недвижимости.

Отметим, что решение ЦБ по ключевой ставке также повлияло и на рынок ипотеки. Банки взвинтили ставки до немыслимых 27,5% в год. Ранее рынок недвижимости лишился льготных кредитов на жилье под 8%, а условия по семейной программе ужесточили. Как в этих условиях купить квартиру в Казани и сколько она будет стоить – в материале «Татар-информа».