В России отменили НДФЛ в 13% с полученных за 2021 и 2022 годы процентов по вкладам

В России отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках за 2021 и 2022 годы. Соответствующий закон накануне приняла Государственная Дума ФС РФ, передает РИА Новости.

Новелла освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках, полученных за 2021-2022 годы. Также она вносит изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам после 2022 года.

Необлагаемый доход теперь будет представлять собой произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в текущем году. Соответственно, при повышении ключевой ставки Центробанка в течение года вырастет и необлагаемый доход.

Налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму, начали собирать в РФ начиная с 2021 года. Необлагаемая сумма на текущий момент рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января года, в котором были получены доходы.

Закон также содержит ряд других норм. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных моментов, для которых предусмотрен иной срок.

Документ принят на фоне ужесточения санкций против России после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. В частности, о приостановке своей деятельности на территории страны объявили многие крупные компании.