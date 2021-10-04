В России отменили массовые мероприятия из-за ситуации с Covid-19

В России отменены массовые мероприятия в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«По массовым мероприятиям: они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — рассказала руководитель ведомства на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с Covid-19.

Попова назвала эпидобстановку в стране крайне напряженной. По ее словам, антиковидные правила введены во всех регионах, однако самым главным на сегодняшний день является соблюдение этих мер.

Ранее сообщалось, что за последние сутки выявлен максимальный суточный прирост заражения коронавирусом с 2 января.