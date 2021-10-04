В РФ выявлен максимальный суточный прирост заражения коронавирусом со 2 января

За последние сутки в России был зафиксирован наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с 2 января 2021 года — 25 781 заболевший, следует из данных Оперативного штаба.

Самое большое количество заразившихся за сутки было выявлено в Москве — (4 410), Санкт-Петербурге (2198) и в Московской области (1733).

Общее число смертей от коронавируса за последние 24 часа достигло 883 жертв, а накануне в воскресенье был зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности за всю эпидемию — 890 человек.

В России продолжается прививочная кампания от Covid-19. Более 42 млн россиян уже полностью привились от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов, о чем сообщал «Татар-информ».