news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 февраля 2022  20:23

Власти России снимут ограничения по карантину для контактных людей

news_top_970_100

В России будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия».

Глава государства пояснил, что такое предложение стало актуальным в связи с особенностью течения коронавируса, вызванного омикрон-штаммом.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — сказал Путин.

По его словам, данный вопрос вице-премьер страны Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами, передает РИА Новости. 

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное