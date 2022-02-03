Власти России снимут ограничения по карантину для контактных людей

В России будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия».

Глава государства пояснил, что такое предложение стало актуальным в связи с особенностью течения коронавируса, вызванного омикрон-штаммом.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — сказал Путин.

По его словам, данный вопрос вице-премьер страны Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами, передает РИА Новости.